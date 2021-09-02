«أميك»: مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تقفز 10% خلال 7 أشهر (جراف)

لتصل إلى 26.5 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر – نموًا – بنسبة 10% لتصل إلى 26 ألفًا و510 مركبات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نحو 24 ألفًا و83 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت «فيات تيبو» مبيعات سيارات الركوب ذات المنشـأ الأوروبي فى السوق المحلية بإجمالي بيع 7 آلاف و323 مركبة، تبعتها «بيجو 301» فى المركز الثاني بنحو 2072 وحدة.

وجاءت «ستروين C5» في المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من بيع 1955 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الرابع بواقع 1913 مركبة.

وحلت «أوبل جراند لاند» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة بيع 1586 سيارة، تلتها «لادا جرانتا» في المركز السادس 1535 مركبة.

وتمركزت «ستروين سي إليزيه» في المرتبة السابعة بعدما تمكنت حققت بيع 1106 مركبات، تلتها «رينو داستر» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 941 سيارة.

وحصدت «بيجو 2008» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 938 مركبة، تبعتها «أوبل كروس لاند» فى المركز العاشر بإجمالي 885 مركبة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي: