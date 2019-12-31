«أميك»: مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 17.6% خلال 11 شهرًا (جراف)

قفزت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 17.6% لتصل إلى 33.6 ألف مركبة، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالى، مقابل 38.2 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وبحسب «أميك» حافظت العلامة الفرنسية رينو على تمركزها فى صدارة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى، بعد استحواذها على حصة قدرها 47.6% محققة بيع 12.2 ألف وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة التجارية بيجو المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية بعد أن اقتنصت حصة قدرها 27.3% مسجلة بيع 7 آلاف مركبة.

جاءت العلامة الإيطالية فيات فى المرتبة الثالثة بعد استحواذها على حصة 15.6% محققة بيع 4 آلاف وحدة.

وحلت سيتروين فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا، وذلك بعد استحواذها على حصة 6.6% محققة بيع 1704 وحدة.

وجاءت العلامة الأوروبية لاند روفر فى المرتبة الخامسة بحصة قدرها 1.7% مسجلة بيع 440 مركبة، تبعتها «جاكور» فى المركز السادس بحصة 0.5% بإجمالى بيع 147 سيارة.

وتمركزت «ألفا روميو» فى المرتبة السابعة مستحوذة على حصة قدرها 0.4% بواقع 100 مركبة، تلتها «نيسان» بحصة 0.05% مسجلة بيع 12 سيارة من طراز «جوك» خلال الشهور الاحدى عشر الأولى من العام الحالى.

الجدير بالذكر أن هناك 8 علامات أوروبية فقط مدرجة فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كانت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب الخاصة «الملاكى» خلال 11 شهرًا الماضية سجلت تراجعًا بمعدل 9% لتسجل 112.9 ألف وحدة، مقارنة مع 123.5 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من فى 2018.