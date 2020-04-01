«أميك»: مبيعات الأتوبيسات بمصر تنمو 131% خلال يناير وفبراير (جراف)

لتصل إلى 5 آلاف و167 وحدة

قفزت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في السوق المحلية بنسبة 131%، لتصل إلى 5 آلاف و167 وحدة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الحالي، مقابل 2230 مركبة خلال الفترة نفسها من 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك“.

وتعود زيادة مبيعات الأتوبيسات إلى النمو الذي حققته شريحة المركبات المجمعة محليًّا بمعدل 68%، بإجمالي بيع 2745 وحدة، مقابل 1637 مركبة.

كما صعدت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 308%، لتصل إلى 2422 مركبة، مقارنة بنحو 593 وحدة.

«كينج لونج» تتصدر مبيعات الأتوبيسات

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدر العلامة التجارية كينج لونج قمة مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها، مستحوذة على حصة سوقية 28%، بعد تمكنها من بيع 1447 مركبة خلال تلك الفترة.

جاءت تويوتا فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات، بعد أن اقتنصت حصة سوقية قدرها 23.7% محققة بيع 1225 مركبة.

حلّت العلامة الأمريكية شيفروليه فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية سوقية 16% بعد أن استطاعت بيع 826 مركبة، تبعتها “جولدن دراجون” فى المركز الرابع بحصة قدرها 14.3% محققة بيع 737 وحدة.

تمركزت سوزوكي اليابانية فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات، بعد أن اقتنصت حصة سوقية 7.1% مسجلة بيع 366 مركبة.

حصدت العلامة التجارية بريليانس المرتبة السادسة بعد استحواذها حصة سوقية 3.1% محققة بيع 160 سيارة خلال تلك الفترة

ظهرت فيكتوري الصينية في المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 2.5% بإجمالى بيع 130 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الثامن بحصة قدرها 1.2% التي بلغت مبيعاتها 61 مركبة.

احتلّت ميتسوبيشي المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات، مستحوذة على حصة سوقية 1.1%، بعد أن استطاعت بيع 59 سيارة، تلتها “فورد” فى المركز العاشر بحصة 1% بواقع 52 وحدة.

احتلت العلامة التجارية “مرسيدس MCV” المرتبة الحادية عشرة بعد اقتناصها حصة سوقية 0.9% بإجمالى بيع 45 مركبة، تبعتها “هيونداي” في المركز 0.5% بعد أن حققت 25 أتوبيسًا.

حلّت بايك الصينية في المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مستحودة علي حصة سوقية 0.4% بإجمالي بيع 22 مركبة، تلتها “فولفو” بحصة بلغت 0.2% مسجلة بيع 9 أتوبيسات خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: