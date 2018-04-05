أمير واصف: مصر تستقبل الثورة الصناعية الرابعة بقانون 1958

■ اتجاه عالمى لتطبيق «العنقوديات» لتعميق الإنتاج الوطنى ■ تحقيق الكفاءة أحد التحديات لزيادة الصادرات المصرية معتز محمودتواجه الصناعة المصرية تحديات كثيرة فى الوقت الراهن، تحول دون الاستفادة بشكل كبير من إجرءات الإصلاح الاقتصادى، التى شرعت الدولة فى تنفيذها على مدار الأشهر ا

■ اتجاه عالمى لتطبيق «العنقوديات» لتعميق الإنتاج الوطنى

■ تحقيق الكفاءة أحد التحديات لزيادة الصادرات المصرية



معتز محمود

تواجه الصناعة المصرية تحديات كثيرة فى الوقت الراهن، تحول دون الاستفادة بشكل كبير من إجرءات الإصلاح الاقتصادى، التى شرعت الدولة فى تنفيذها على مدار الأشهر الماضية، بعد أن تأخرت لأعوام عديدة .

أكد أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن البيئة التشريعية للنشاط الصناعى فى مصر تحتاج لإعادة النظر لتطويرها، والنهوض بها عبر مراجعة بعض القوانين، واللوائح التنظيمية لمواجهة التحديات، التى تشهدها الصناعة مع التغيرات العالمية.

أضاف فى حواره لـ”المال”، أن أبرز تلك التحديات، أن العالم اليوم مُقبل على الثورة الصناعية الرابعة، ما يوجب علينا أن نستعد لها، التى تأتى بتغيرات عميقة فى كل جوانب الحياة، لافتا إلى أن تلك الثورة نتاج تزاوج علوم المعلوماتية والاتصالات، والذكاء الصناعى، والتحكم الآلى مع الأشياء المصنعة، التى يتعامل معها الإنسان.

أشار إلى أن تلك الثورة يستحيل معها التكهن بالاتجاهات التى تأخذنا إليها تلك التقنيات، إلا أن الاتجاه أنه يتطلب نوعية تعليم وتدريب جديدة، وأى دولة تأخرت عن اللحاق بهذا القطار مصيرها التخلف والتبعية.

حذر واصف، من أن هذه الثورة التى باتت على الأبواب، ويتعامل معها فى مصر وفقاً لقانون الصناعة المصرى الذى صدر عام 1958، وهو فى حالته الراهنة غير مؤهل، للتعامل مع معطيات العصر.

أشار إلى أن بعض المناطق الصناعية فى مصر تجاوزت الكتلة الحرجة، التى بالوصول إليها يكون هناك استدامة فى المنظومة الصناعية داخل تلك المدن، لافتاً إلى أن أبرز تلك المناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر.

لفت إلى أن وجود معايير دولية لقياس كفاءة الأداء الاقتصادى والاجتماعى، يجب وضعها فى بؤرة اهتماماتنا لأنها المرجعية التى تبنى عليها العلاقات الدولية.

أشار إلى أن أبرز تلك المعايير مؤشر التنافسية الذى يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمى وموقعنا المتأخر فى هذا التصنيف، أما المؤشر الثانى فهو ” كفاءة أداء الأعمال” الذى يصدره البنك الدولى، وهو تقييم لكفاءة أداء الخدمات الحكومية.

وتابع : “المؤشر الثالث هو مؤشر السعادة ويعبر عن التوازنات التى تتحقق فى المجتمع ما بين الأداء الاقتصادى ومدى رضاء المواطن عن حياته”.

وأعتبر أن من الدروس الهامة هنا هو تراجع أهمية مؤشرات النمو الاقتصادى كمؤشر رئيسى امام المؤشرات الجامعة التى تقيم سعادة المواطن فى ظل منظومة الحوكمة.

أعتبر أن هناك بعض من التشرذم فى الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن التشرذم فى الصناعة لفظ علمى، يطلق على مرحلة من مراحل نمو الاقتصاد ويمكن تشبيهها بمرحلة انتهاء المراهقة والدخول فى مرحلة الشباب .

أضاف أن من أهم خصائص هذه المرحلة تدنى عوائق الدخول فى الصناعة وارتفاع عوائق التخارج منها كمشاكل إنهاء النشاط أو الإفلاس وخلافه، مع وجود منظومة تشريعية ضعيفة، لا توائم ديناميكيات العصر، وصعوبات فى الحصول على التمويل مع قصور فى آليات فض المنازعات.

وأوضح أن أبرز خصائص تلك المرحلة هى عدم وجود صناعات الإنتاج الكمى الكبير وبالتالى ارتفاع تكلفة سلاسل الامداد مع تنوع كبير وغير نمطى للمنتجات بسبب غياب او ضعف المواصفات القياسية الحاكمة مع غياب ملحوظ فى المعلومات والبيانات.

تابع: “فى هذه المرحلة تبدو كل الوحدات الاقتصادية فى معزل عن الأخرى، على عكس المرحلة المتقدمة للاقتصاد، التى يطلق عليها لفظ “الاقتصاد المدمج”، الذى يتميّز بترابط مكوناته المختلفة، من تمويل ومواصفات قياسية وقاعدة سوقية كبيرة، وظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة، وتوافر المعلومات ومع وجود نظام تشريعى ثابت ومنجز ومستقر”.

فت إلى أن كل مواطن الضعف المرتبطة بهذه المرحلة الاقتصادية، جاء ذكرها فى أوراق العمل، التى أعدتها الحكومة فى “إستراتيجية مصر 2030 وإستراتيجية الصناعة 2020، والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 “.

اعتبر أن الإستراتيجيات وضعت يدها على مواطن الضعف، فى المنظومة الحالية، لكنها تركت تفعيل خطط التنفيذ لكل مجال، ولجمعية رجال أعمال إسكندرية رؤى واضحة عن كيفية تفعيل عدد كبير من تلك الإستراتيجيات.

أشار إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج للكفاءة، وهى مصطلح عام يشمل كفاءة التكنولوجيا، واستخدام رأس المال، وكفاءة استخدام عوامل الإنتاج والخامات وغيرها، موضحاً أنه يعد عنصرًا مهمًا لتحقيق التنافسية.

اعتبر واصف أن أداء مصر الحالى لا يتعد %20 من قدراتها، ولا يمثل إمكاناتها الفعلية، لافتاً إلى أن هناك عدة أسباب لتدنى كفاءة الأداء، نذكر منها توحش الجهاز الإدارى بالدولة، والبيروقراطية التى فرضت قبضتها على كل جوانب الحياة، ونجحت فى إقناعنا أن الاستغناء عنها هو الفوضى بعينها.

أشار إلى أن الكفاءة تعد بمثابة منظومة حوكمة جديدة، وأن إستراتيجية الصناعة لعام 2020، وإستراتيجية مصر 2030، وضعت يداها على مواطن الخلل والخطوط العريضة وتركت الخطط التنفيذية لمختلف الأطراف المعنية لتفعليها.

أكد أن رفع كفاءة عوامل الإنتاج يجب أن تكون ضمن الأولويات فى الانطلاقة المنشودة، وتنقسم إلى 3 أقسام رئيسية: “رفع كفاءة استخدام التكنولوجيا، والمركب التكنولوجى، ورفع كفاءة رأس المال، والتمويل، وكفاءة العامل البشرى والتعليم”.

اعتبر واصف أن تحقيق الكفاءة أحد التحديات لزيادة الصادرات المصرية، مع ضغط النفقات، وعدم تحميل الصناعة مصروفات لا حاجة لها، منها مصروفات ناتجة عن تكلفة الفساد.