أمير مرتضى: نسعى للفوز على الأهلي للمرة الثانية في السوبر المصري (فيديو)

يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الجاري أيضًا فى قمة الدوري.

أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق عازمون على تحقيق الفوز في السوبر المصري، ليكون الانتصار الثاني على الأهلي بعد سوبر 2017.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الجاري أيضًا فى قمة الدوري.

بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات، ظهر اليوم الإثنين، استعدادًا مواجهة الأهلي في السوبر المصري، مساء الخميس المقبل.

وقال أمير مرتضى، خلال تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: «إحنا مش حاسيين إننا مسافرين، إحنا في بلدنا التاني الإمارات، ومتفائلين بمدينة أبوظبي لتحقيق السوبر المصري».

وأضاف: «النادي الأهلي هو الغريم التقليدي لنا، مباراة صعبة ونقدر ما يقوم به من نجاحات خلال الفترة الحالية».

وتابع: «الزمالك حقق 4 بطولات في سنة واحدة، ونسعى لأن نحصد اللقب الخامس يوم الخميس المقبل بعد التتويج بالسوبر الإفريقي».

واختتم أمير مرتضى حديثه: «اللاعبون لديهم إصرار كبير لتحقيق السوبر المصري، لدينا رغبة في تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الثانية بعد السوبر في 2017».

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.