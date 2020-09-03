أمير مرتضى: نسعى لإسعاد الجماهير.. وكهربا لعب مع الزمالك أكثر من الأهلي

أعرب أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز «المنافس المباشر» للقلعة البيضاء على المركز الثاني وخطف البطاقة الإفريقية الثانية المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حقق فوزا مثيرا على بيراميدز بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 40 بعد استلام كرة عرضية من أشرف بن شرقي، وكابونجو كاسونجو في الدقيقة 80 بعد انفراد تام قبل أن يراوغ المهدي سليمان حارس بيراميدز ويسجل الهدف الثاني.

وقال أمير مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «فوز اليوم مهم ليس فقط بسبب الثلاث نقاط ولكن لأنه على منافسك المباشر وصعودك للمركز الثاني منفردًا به وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز».

وأضاف: «الزمالك لديه هدف محدد لإسعاد الجماهير حتى ولو لم نتوج بالدوري».

وعن غياب طارق حامد، قال أمير مرتضى: «الزمالك فريق كبير لا يتأثر بغياب طارق حامد أو أي نجم آخر».

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن محمود كهربا لاعب الأهلي، والعقوبة الموقعة عليه، حيث قال: «كهربا لعب مع الزمالك الموسم الماضي أكثر مما لعب مع الأهلي، ولكننا كنا محدين إنه ميكملش معانا واتخذنا قرارنا بعرضه للبيع مع نهاية عقده، وعاقبناه أكثر من مرة خلال فترة تواجده مع الزمالك».