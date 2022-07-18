أمير مرتضى منصور: نستعد لتقديم شكوى ضد جالاتا سراي بسبب مصطفى محمد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن النادي بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد جالاتا سراي؛ بسبب الاخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق للنادي التركي.

وأوضح أمير مرتضى أنه سيقوم بدراسة كافة تفاصيل العقد مع المحامي الخاص بنادي الزمالك خاصة و أن جالاتا سراي أرسل قيمة الصفقة منقوصة مبلغ ٢٠٠ ألف دولار من إجمالي مقابل التفعيل لبند الشراء البالغ قيمته ٤ ملايين دولار.

وأشار أمير إلى أن جالاتا سراي لم يلتزم بإرسال مقابل الصفقة في الموعد المحدد؛ لأن النادي التركي قد أرسل المبلغ منقوصًا بما يخالف العقد، وبالتالي فنادي الزمالك لم يتسلم قيمة انتقال الصفقة في المهلة المنصوص عليها بالعقد، وبالتالي فيحق للزمالك المطالبة بدفع ٥٠٠ ألف دولار كغرامة تأخير وفقًا للعقد المبرم.

واختتم المشرف على الكرة بأنه يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حقوق النادي الأبيض، مؤكدًا على عدم التهاون في أية أمور خاصة بحقوق الزمالك لدي أي أشخاص أو جهات.