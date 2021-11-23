أمير مرتضى : «أنا رجعت أعمل الصح للزمالك.. ونبدأ صفحة جديدة مع كارتيرون»

تحدّث أمير مرتضى منصور، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي من بقاء باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إلى جانب ملف التعاقدات الشائك بالقلعة البيضاء.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، عودة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لإدارة النادي بداية من اليوم.

ووصلت، مساء اليوم الثلاثاء، لجنة وزارة الشباب والرياضة، إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة؛ للبدء في إجراءات تسليم سلطة نادي الزمالك، لمجلس مرتضى منصور.

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء، على أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لن يدخل في أي صدام مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تسلم مناصبهم.

وأضاف: «نبدأ صفحة جديدة مع الجميع، وأنا اللي تعاقدت مع كارتيرون وهو اللي قرر يمشي ويرجع تاني، ومع ذلك كل الدعم له طالما يسير على سياسات النادي الموضوعة».

وعن ملف التعاقدات قال أمير: «أحتاج لدراسة ملف التعاقدات لمعرفة كيف وصلت الأمور إلى ذلك، وأؤكد أن علاقتي بكافة اللاعبين جيدة، وأطمئن الجماهير بشأن هذا الملف».

واختتم حديثه: «أنا مش جاي أنتقم، أنا قعدت 3 سنين شغال مبعملش غير كدا، أنا راجع أكمل اللي بدأنا، كنا سايبين أساس كويس ولاعيبة دولية وكبيرة، أنا جاي أعمل الصح لمصلحة النادي».