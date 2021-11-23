رياضة

أمير مرتضى : «أنا رجعت أعمل الصح للزمالك.. ونبدأ صفحة جديدة مع كارتيرون»

خلال حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء
إسلام مصطفى 7:06 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 7:06 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدّث أمير مرتضى منصور، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي من بقاء باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إلى جانب ملف التعاقدات الشائك بالقلعة البيضاء.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، عودة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لإدارة النادي بداية من اليوم.

ووصلت، مساء اليوم الثلاثاء، لجنة وزارة الشباب والرياضة، إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة؛ للبدء في إجراءات تسليم سلطة نادي الزمالك، لمجلس مرتضى منصور.

اقرأ أيضا  مرتضى منصور يعلن عودته لرئاسة الزمالك ويترأس اجتماعا الثلاثاء

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء، على أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لن يدخل في أي صدام مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تسلم مناصبهم.

وأضاف: «نبدأ صفحة جديدة مع الجميع، وأنا اللي تعاقدت مع كارتيرون وهو اللي قرر يمشي ويرجع تاني، ومع ذلك كل الدعم له طالما يسير على سياسات النادي الموضوعة».

اقرأ أيضا  الشباب والرياضة تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك

وعن ملف التعاقدات قال أمير: «أحتاج لدراسة ملف التعاقدات لمعرفة كيف وصلت الأمور إلى ذلك، وأؤكد أن علاقتي بكافة اللاعبين جيدة، وأطمئن الجماهير بشأن هذا الملف».

واختتم حديثه: «أنا مش جاي أنتقم، أنا قعدت 3 سنين شغال مبعملش غير كدا، أنا راجع أكمل اللي بدأنا، كنا سايبين أساس كويس ولاعيبة دولية وكبيرة، أنا جاي أعمل الصح لمصلحة النادي».

اقرأ أيضا  نص خطاب «الرياضة» بشأن عودة مرتضى منصور رئيسًا للزمالك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

مرتضى منصور : «لم نأت لتصفية الحسابات.. غدًا نتحدث عن الانتخابات وكارتيرون»

إسلام مصطفى 7:00 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

نقل مباراة سيراميكا والزمالك إلى ملعب عثمان أحمد عثمان

إسلام مصطفى 4:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«بعد عودة المجلس».. أحمد مرتضى منصور: عقد جلسة مع كارتيرون بعد لقاء سيراميكا

إسلام مصطفى 4:20 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان إلى 7 ديسمبر

المال - خاص 1:41 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

نص خطاب «الرياضة» بشأن عودة مرتضى منصور رئيسًا للزمالك

إسلام مصطفى 11:45 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

الشباب والرياضة تصدر قراراً بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادى الزمالك

المال - خاص 11:36 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21