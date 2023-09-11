أمير كرارة يعود للدراما الوطنية وإمام بطابع شعبي بموسم 2024: عودة للمضمون واستعادة للنجاح

قرر بعض النجوم العودة في موسم دراما 2024 لطبيعة المسلسلات التليفزيونية التي حققوا بها نجاحات جماهيرية السنين الماضية بعد اخفاقهم في موسم رمضان 2023 بمسلسلات بعيدة عن النوعية التي اعتاد المشاهدين تقديمها منهم .

فقرر النجم أمير كرارة العودة لتقديم المسلسلات الوطنية في موسم دراما 2024 مع المخرج أحمد نادر جلال والمؤلف بيتر ميمي ، بعد نجاحه في هذه النوعية بمسلسلات الاختيار والعائدون وعدم تحقيق مسلسله ” سوق الكانتو” رمضان 2023 نجاحا كبيرا .

كما تعود النجمة يسرا لتقديم عمل تليفزيوني بعيدا عن الطابع الكوميدي في الموسم القادم مع المخرج هاني خليفة ، بعد أن انتقد الجمهور مسلسلها هذا العام ” حمد الله ع السلامة” الذي قدمت فيه كوميديا لم تجذب الكثيرين .

كذلك يعود النجم محمد امام بمسلسل ينتمي للطابع الشعبي ، الذي حقق به نجاحات بمسلسلات سابقة منها ” هوجان” و” النمر ” ، والنجم يوسف الشريف يعود بمسلسل مركب مثل التي قدمها بمسلسلات ناجحة سابقا مثل ” الصياد ” و” رقم مؤقت” وغيرها ، وهو مسلسل ” الراكون” تأليف زوجته الكاتبة انجي علاء .

ماجدة موريس : يجب أن يسأل هؤلاء النجوم أنفسهم مالذي يريدون تقديمه للمشاهدين

أوضحت الناقدة ماجدة موريس للمال أن هؤلاء النجوم يحاولون انقاذ أنفسهم بالعودة لنوعيات الدراما التي حققوا بها نجاحات جماهيرية منذ سنوات ، حيث أن العمل الدرامي مكون من ممثل ومؤلف ومخرج وشركة انتاج وهو عمل جماعي في الأساس .

أردفت قائلة يجب أن يسأل هؤلاء النجوم أنفسهم مالذي يريدون تقديمه للمشاهدين وينال رضاهم وينجذبون له ، أمير كرارة قدم مسلسلات ناجحة بعيدا عن الدراما الوطنية وليس معنى اخفاق مسلسله الأخير ” سوق الكانتو” أنه لايقدم مسلسلات متنوعة دراميا ، فقد يكون سبب اخفاقه هو الكتابة وعدم وجود مخرجا قادرا على ادارة هذا العمل ، يمكن أن يقدم مسلسلا تليفزيونيا متوسط المستوى ويستطيع المخرج ابرازه بصورة مميزة على الشاشة والعكس ، فهناك مسلسلا يكون جيدا ويتسبب المخرج في ابرازه بصورة ضعيفة فنيا .

كما أن النجوم الكبار يحتاجون لوجود مؤلفين جيدين ويقدمون لهم أعمالا فنية مناسبة لهم وليست مسلسلات لمجرد أنهم يريدون تغيير جلدهم الفني فقط مثلما شاهدنا مع أمير كرارة ويسرا هذا العام وفق” موريس” .

سمير الجمل : لو قدمت يسرا مسلسلا كوميديا ولم توفق فيه فهي ليست نهاية العالم أبدا

بينما يرى الناقد الفني سمير الجمل أن مقولة أن الجمهور اعتاد على تقديم نجما لنوعية معينة من الدراما فذلك ينطبق على المطاعم والأكلات فقط ، لكن الفن قائم على المغامرة والتجديد والتجريب والتغيير .

أشار الى أنه لو قدمت يسرا مسلسلا كوميديا ولم توفق فيه فهي ليست نهاية العالم أبدا ، لكن الاصرار على اتجاه أو شئ معين ليس له قبول لدى المشاهدين ، فذلك يرجع لعيوب في التأليف والاخراج ومعظم هذه المسلسلات التليفزيونية لم تحقق النجاح هذا العام بسبب الكتابة في الأساس.

تابع قائلا أنه لايوجد ممثل كوميدي وآخر ليس كوميديا فهناك ممثلا فقط ، لكن يوجد من هو متميز باللغة العربية وآخر قادر على تقديم اللهجة الصعيدية ، لكن ذلك لايمنع أن يقدم أي فنان او نجم نوعيات وتيمات درامية مختلفة .

رامي المتولي :تقديم يسرا مسلسلا كوميديا لم يجذب الجمهور أمرا عاديا

وعلق الناقد الفني رامي المتولي أن يسرا قدمت مسلسلات كوميدية سابقة وحققت بها نجاحا جيدا مثل شربات لوز ، ومعنى تقديمها مسلسلا كوميديا لم يجذب الجمهور فذلك أمرا عاديا وتحدث مع أهم النجوم بالوسط الفني ، ففكرة التغيير مطلوبة وذلك سر شعبيتها الكبيرة حتى الآن أنها تسعى للتنوع والتطرق لمساحات مختلفة .

أما أمير كرارة لديه مشكلة في أداؤه التمثيلي وعودته مع بيتر ميمي في موسم 2024 تنبأ بتقديمه عملا فنيا جيدا ، لكن الأزمة أن بيتر ميمي سيقدم مسلسل “الحشاشين ” لكريم عبد العزيز في الموسم القادم وقد يؤثر عمله فيه على مسلسل أمير كرارة وفق” المتولي ” .

أكد أيضا أن أمير كرارة كان أداؤه التمثيلي ضعيفا مقارنة بباقي الممثلين في مسلسل ” سوق الكانتو” برغم أنه كان مكتوبا بصورة جيدة لكن مشكلته الرئيسية تمثلت في الملابس وأداء أمير كرارة في التمثيل .