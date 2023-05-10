أمير كرارة يعود لتصوير «البعبع» بعد تقديمه «سوق الكانتو»

يعود النجم أمير كرارة لتصوير باقي مشاهده بفيلمه السينمائي الجديد “البعبع”، والذي تم توقفه لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب انشغال أمير كرارة بتصوير مسلسله “سوق الكانتو” طيلة الأشهر الماضية والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي 2023.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه “كازابلانكا” الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى “سبع البرمبة” مع رامز جلال و”موسى” مع كريم محمود عبد العزيز.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه “سلطان” يواجه مع صديقه سوكا “محمد عبد الرحمن” العديد من المواقف.