أمير كرارة يعلن تضامنه مع فلسطين

أعلن اليوم النجم أمير كرارة تضامنه مع الأحداث التي تجري الأيام الحالية في فلسطين وأهل مدينة غزة ، بتعرضهم للاعتداءت الغاشمة من الجيش الاسرائيلي المحتل ، فقام أمير كرارة بنشر صورة عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” لمسججد قبة الصخرة يبين خريطة فلسطين وطفل يقف رافعا علم وطنه معلقا ” فلسطين ” .

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، ودمر الكثير من المدن في غزة جراء هذه العملية، كما أمر ساكنيها بإخلائها تماما لأنها منطقة حرب.

وكانت حماس شنت هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” صباح 7 أكتوبر 2023، بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية، وبدأ هجوم حماس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية، أسفر عنه مئات من القتلى والأسرى.