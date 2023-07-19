أمير كرارة يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه البعبع في السينمات السعودية

استطاع النجم أمير كرارة تحقيق نجاحا كبيرا بفيلمه السينمائي الجديد ” البعبع” ، الذي تم طرحه مؤخرا بموسم عيد الأضحى ، وذلك بدور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية .

حيث وصلت ايرادات فيلم البعبع بالسينمات السعودية حتى الآن ، 88 مليون و618 ألف جنيه مصري مايعادل 10761120 ريال سعودي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه “كازابلانكا” الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى “سبع البرمبة” مع رامز جلال و”موسى” مع كريم محمود عبد العزيز.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.