أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل رمضان المقبل «سوق الكانتو»

يبدأ النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضاني القادم لعام 2023 “سوق الكانتو” خلال الأيام القليلة القادمة، ويتعاون فيه مع المخرج حسين منباوي والمؤلف هاني سرحان والمنتج تامر مرسي “سينرجي”.

ويتم حاليا الوقوف على جميع التفاصيل النهائية الخاصة بديكور المسلسل، وكذلك ترشيح باقي أبطاله، من أجل بدء تصوير المشاهد الأولى مبكرا، استعدادا للحاق بالعرض الرمضاني الأول لعام 2023.

يذكر أن سوق الكانتو يعتبر المسلسل الجديد الذي يقدمه كرارة بعد آخر عمل درامي قدمه للمشاهدين في شهر رمضان الماضي “العائدون” وحصد نجاحا جيدا إخراج أحمد نادر جلال وتأليف باهر دويدار .