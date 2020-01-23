أمير كرارة بزي الشرطة أمام السيسي في الاحتفال بالعيد الـ68 ويحكي قصة أسرة شهيد

ظهر الفنان أمير كرارة بزي الشرطة المصرية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، حيث سرد قصة أسرة “الشهيد وائل طاحون” الذي استشهد هو وزوج ابنته ماجد عبد الرازق، كما قرر ابنه الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده، وألقى كلمة أمام الرئيس أنه مستعدّ لدحر الإرهاب والحفاظ على أمن مصر.

وبدأ كرارة كلمته بـ”اطمن يا ريس”، وسرَد قصة أبطال الشرطة ثم قام بتقبيل أسرة الشهيد وائل طاحون، ثم قام الرئيس وحياهم حيث أبدى الرئيس تأثرًا كبيرًا بقصة الأسرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام حيث سيكرم عددًا من أُسر الشهداء.



يأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام، بعيد الشرطة الـ68، حيث أطلقت الوزارة شعارًا جديدًا للاحتفال بالذكرى، وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة؛ لتكريم أُسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.