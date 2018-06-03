أمير كرارة: أنتهي من كلبش 2 ونجاح العمل فاق توقعاتي

احمد حمدي:
أكد النجم أمير كرارة بطل مسلسل كلبش 2 في رمضان هذا العام أنه يقوم حاليا بتصوير آخر مشاهده في العمل بعد مجهود بذله طيلة الأشهر الماضية وعمل تجاوز 14 ساعة شبه يوميا حتى يقدم مسلسل يحظى باعجاب الجمهور .
وأضاف في تصريحات خاصة أن المشاهد الأخيرة تجمعه بكثير من الممثلين في المسلسل الذين شاركوه الجزء الثاني من كلبش 2 منهم محمود البزاوي وهيثم أحمد زكي وغيرهم.
وأعرب كرارة عن كون ردود الافعال من الجمهور تجاه مسلسل كلبش 2 فاقت توقعاته وتصدر المسلسل نسب المشاهدة منذ عرض الحلقات الاولى وقدم المخرج بيتر ميمي فيه صورة مميزة ومتطورة للدراما لفتت الانظار.
كلبش 2 تاليف باهر دويدار وانتاج تامر مرسي واخراج بيتر ميمي .