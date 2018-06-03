أمير كرارة: أنتهي من كلبش 2 ونجاح العمل فاق توقعاتي

احمد حمدي:أكد النجم أمير كرارة بطل مسلسل كلبش 2 في رمضان هذا العام أنه يقوم حاليا بتصوير آخر مشاهده في العمل بعد مجهود بذله طيلة الأشهر الماضية وعمل تجاوز 14 ساعة شبه يوميا حتى يقدم مسلسل يحظى باعجاب الجمهور .وأضاف في تصريحات خاصة أن المشاهد الأخيرة تجمعه بكثير من الممثلين في المسلسل الذين

احمد حمدي:





أكد النجم أمير كرارة بطل مسلسل كلبش 2 في رمضان هذا العام أنه يقوم حاليا بتصوير آخر مشاهده في العمل بعد مجهود بذله طيلة الأشهر الماضية وعمل تجاوز 14 ساعة شبه يوميا حتى يقدم مسلسل يحظى باعجاب الجمهور .

وأضاف في تصريحات خاصة أن المشاهد الأخيرة تجمعه بكثير من الممثلين في المسلسل الذين شاركوه الجزء الثاني من كلبش 2 منهم محمود البزاوي وهيثم أحمد زكي وغيرهم.

وأعرب كرارة عن كون ردود الافعال من الجمهور تجاه مسلسل كلبش 2 فاقت توقعاته وتصدر المسلسل نسب المشاهدة منذ عرض الحلقات الاولى وقدم المخرج بيتر ميمي فيه صورة مميزة ومتطورة للدراما لفتت الانظار.

كلبش 2 تاليف باهر دويدار وانتاج تامر مرسي واخراج بيتر ميمي .