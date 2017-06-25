أمير قطر يبحث تعزيز التعاون مع إكسون موبيل

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع مع دارين وودز الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل النفطية في الدوحة أمس السبت لإجراء محادثات عن “التعاون” في أعقاب خلاف بين قطر وأربع دول عربية مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم التطرف. وتنفي قطر هذه المزاعم.

وقالت الوكالة إن أمير البلاد اجتمع مع “وودز” والمدير العام لإكسون موبيل قطر أليستير روتليدج في قصر البحر.

وأضافت أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، بالإضافة إلى أحدث التطورات في قطاع الطاقة.

وهناك اتفاقيات تطوير بين قطر و”إكسون” منذ ما يزيد عن عشر سنوات إذ ساعدت الشركة الأمريكية العملاقة قطر على أن تصبح أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. واستثمرت “إكسون”، التي تعمل مع شركة قطر للبترول، في محطات لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وسفن للنقل وبنية تحتية ذات صلة.

وقالت “إكسون” هذا الشهر إن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر لم يتأثر بالخلاف.

وأثار الخلاف الدبلوماسي مخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى الأسواق العالمية، خاصة بعدما أعلنت بعض الموانئ في منطقة الخليج أنها لن تسمح بدخول سفن ترفع علم قطر.

