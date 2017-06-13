أمير شريف: 15 ألف شركة مسجلة لدى وظف وفرصنا

المال ـ خاص:نظم كل من موقعي وظف وفرص، لخدمات التوظيف أونلاين حفل إفطارا كبير ضم أكثر من 200 شركة من مختلف القطاعات منها قطاع الاتصالات، والأدوية، وشركات المقاولات، والأجهزة الكهربائية للاحتفال بالنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والدور الذي لعبه كلا الموقعين.أعرب أمير شريف، الرئيس الت

المال ـ خاص:

نظم كل من موقعي وظف وفرص، لخدمات التوظيف أونلاين حفل إفطارا كبير ضم أكثر من 200 شركة من مختلف القطاعات منها قطاع الاتصالات، والأدوية، وشركات المقاولات، والأجهزة الكهربائية للاحتفال بالنجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والدور الذي لعبه كلا الموقعين.

أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بشر سوفت المالكة لموقعي وظف وفرصنا، عن بالغ سعادته بلقاء كل شركاء النجاح، وحجم الثقة والمصداقية التي يتمتع بها الموقعين في السوق المصرية، واستعرض في كلمته تاريخ الشركة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في مساعدة الشركات والأفراد حتى أصبحا موقعي التوظيف الرائدين في السوق المحلية.

وبلغ عدد الشركات المسجلة على وظف وفرصنا أكثر من 15 ألف شركة، وقام أكثر من مليون باحث عن عمل بتسجيل بياناتهم على الموقعين حتى الآن، إضافة إلى 350 ألف فرصة عمل تم نشرها على كلا الموقعين، وتقدر أعداد من ساهمنا في توظيفهم بحوالي 150 ألف شخص، وهذه الأرقام في زيادة مستمرة”.

واستطرد قائلا: “رغم النجاحات التى تحققت إلا أننا واجهتنا تحديات كبيرة، أبرزها بناء جسور من الثقة مع الشركات صاحبة الأعمال وبين الباحثين عن العمل إلا أننا تجاوزنا كل ذلك، وأصبحنا نمتلك سمعة جيدة في هذا المجال.”

وأوضح أن الشركات العاملة في السوق المصرية عادة ما تجد تحديا كبيرا في الوصول إلى الموظف المستهدف، وهو ما نجحت وظف وفرصنا في توفيره لهم، وتحدث أيضا في كلمته عن أسباب عزوف بعض الخريجين عن حضور المقابلات الشخصية للتوظيف وكيفية إثراء سوق العمل من خلال تدريب الموظفين وصقل خبراتهم الحياتية والمهارية، وانعكاس الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد على سوق العمل وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وما يتم تدريسه داخل الجامعات المصرية”.

يذكر أنه شارك في الاحتفالية عدد كبيرمن الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الرائدة في السوق المصرية.