أمير شاهين: كواليس فوق السحاب كانت رائعة

- دوري فيه أرهقني وأتمنى تقديم أنماط مختلفة للمجتمع المصري أحمد حمدي: جسد النجم الشاب امير شاهين دور جديد عليه في مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة مؤخرا وهو دور " زيطة " الذي ينتمي لحارة شعبية ويسعى للهجرة غير الشرعية خارج مصر والعمل ضم كوكبة من الفنانين الكبار مثل عفاف شعيب وابر

– دوري فيه أرهقني وأتمنى تقديم أنماط مختلفة للمجتمع المصري

أحمد حمدي:

جسد النجم الشاب امير شاهين دور جديد عليه في مسلسل “فوق السحاب” مع النجم هاني سلامة مؤخرا وهو دور ” زيطة ” الذي ينتمي لحارة شعبية ويسعى للهجرة غير الشرعية خارج مصر والعمل ضم كوكبة من الفنانين الكبار مثل عفاف شعيب وابراهيم نصر بالاضافة للفنانين الشباب مثل توني ماهر وكارولين عزمي وشادي الفونس وللكاتب حسان دهشان والمخرج رؤوف عبد العزيز .

” المال ” التقت امير شاهين وتحدثت معه عن كواليس مسلسل فوق السحاب الذي عرض مؤخرا وحقق اصداء جيدة لدى الجمهور وشخصية ” زيطة ” التي قدمها فيه وتعاونه مع المخرج رؤوف عبد العزيز ومتابعته لمواقع التواصل الاجتماعي ومشروعاته الفترة القادمة .

قال الفنان امير شاهين انه يتمنى تقديم ادوار معينة الفترة القادمة ، مثل تجسيد نماذج وشخصيات المجتمع المصري ” المجنون ” و ” الحرامي ” و ” المنافق” و” الطيب كلها ادوار يتمنى تقديمها للجمهور في اعمال فنية تليفزيونية وسينمائية .

واضاف في حواره ل” المال ” ان دور ” زيطة ” الذي قدمه في مسلسل فوق السحاب مع النجم هاني سلامة مؤخرا بذل فيه جهدا كبيرا من حيث الشكل والروح والمضمون حتى يظهر للناس بشكل مميز ويصدقه انه ” سواق توكتوك ” بالفعل.

وتابع ان الكواليس التي جمعته مع النجم هاني سلامة كانت اكثر من رائعة لانهما منذ سنوات اصدقاء وتربطهما علاقة قوية جدا ويقضيان اغلب وقتهما معا في اماكن كثيرة.

واشار الى ان ، هاني سلامة نجم كبير ومتواضع ولديه اخلاق عالية مهنيا وانسانيا ولايبخل على اي فنان او شخص في اللوكيشين باي معلومة حتى يظهر الجميع معه بصورة جديدة ومميزة للناس وليس من النجوم الذين يريدون الاستحواذ على الكاميرا دائما في العمل الفني.

واكد شاهين ان مسلسل فوق السحاب حقق نجاحا كبيرا الفترة السابقة وتم تصويره في 3 دول اوروبية وهو العمل الدرامي الاول الذي رصد له ميزانية ضخمة من شركة سنيرجي لتامر مرسي.

ونوه ايضا الى ان سنيرجي لم تبخل على العمل باي شئ مادي او معنوي لاي فنان مشارك في المسلسل ونشعر براحة حقيقية ونحن نتعامل مع سينرجي في اي عمل درامي.

ولفت النجم الشاب الى ان، فوق السحاب ضم كوكبة مميزة من الفنانين الكبار والشباب مثل عفاف شعيب وابراهيم نصر وهم قامة فنية كبيرة بالاضافة لمنى عبد الغني وشادي الفونس وتوني ماهر وكانت توليفة مميزة من الفنانين ساهمت في اظهار روح جديدة للعمل على الشاشة.

وتابع انه كان يتابع اصداء العمل ودوره ” زيطة ” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفترة السابقة خاصة ” فيس بوك ” و “انستجرام”.

واوضح امير شاهين ان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تشكل دورا هاما لاي فنان في قدرته على التواصل بشكل مستمر مع جمهوره ومعرفة ارائهم في اعماله الفنية الجديدة.

وعن تعاونه مع المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسل فوق السحاب قال : جمعتني بالمخرج رؤوف عبد العزيز جلسات عمل مكثفة قبل بدء تصوير مشاهدي للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بشخصيتي “زيطة” وحمسني لها كثيرا واكد لي ان تنوع الكثير من شخصيات المسلسل سينتج من خلالها تنويعة مميزة في الدراما والاحداث خلال الحلقات.

ولفت إلى أن الكاتب حسان دهشان قدم سيناريو مميز للمسلسل وسلس حقيقة وذلك ساهم بصورة كبيرة في ظهور جميع الشخصيات بالمسلسل بشكل جيد.

وكشف انه بصدد التحضير لفيلم سينمائي الفترة القادمة لكن مازال في مرحلة الاعداد حتى الان وسيكشف تفاصيله قريبا.

