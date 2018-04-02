أمير شاهين سائق توكتوك في فوق السحاب

أحمد حمديأوشك الفنان الشاب أمير شاهين على الانتهاء من تصوير مشاهده المتبقية له في مسلسل "فوق السحاب"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام، ويجسد شاهين شخصية "زيطة" وهو شاب من حارة شعبية بسيطة ويعمل سائق توكتوك وحلمه أن يصبح سائق ميكروباص ويسعى للهجرة غير شرعية للسفر إلى إيطاليا عدة مرات ل

أحمد حمدي

أوشك الفنان الشاب أمير شاهين على الانتهاء من تصوير مشاهده المتبقية له في مسلسل “فوق السحاب”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام، ويجسد شاهين شخصية “زيطة” وهو شاب من حارة شعبية بسيطة ويعمل سائق توكتوك وحلمه أن يصبح سائق ميكروباص ويسعى للهجرة غير شرعية للسفر إلى إيطاليا عدة مرات لتحقيق حلمه لتكلل جميع محاولاته بالفشل.

“فوق السحاب” بطولة هاني سلامة، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، منى عبدالغنى، نهال عنبر، ستيفانى صليبا، شادي ألفونس، ميرنا نور الدين، تونى ماهر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج شركة سينرجى.