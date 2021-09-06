أمير توفيق: مصطفى البدري أخر تعاقدات الأهلي الصيفية.. وستتم إعارته قريبًا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، أن صفقة انتقال مصطفى البدري من الإنتاج الحربي إلى الأهلي، هي الأخيرة للقلعة الحمراء هذا الصيف. ونجح الأهلي في ضم مصطفى البدري لمدة خمس سنوات، اليوم، ليكون الصفقة الخامسة للفريق، بعد التعاقد مع…

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، أن صفقة انتقال مصطفى البدري من الإنتاج الحربي إلى الأهلي، هي الأخيرة للقلعة الحمراء هذا الصيف.

ونجح الأهلي في ضم مصطفى البدري لمدة خمس سنوات، اليوم، ليكون الصفقة الخامسة للفريق، بعد التعاقد مع بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي ووحسام حسن من سموحة.

كما استعاد الأهلي كل من أحمد عبد القادر من الإعارة في سموحة وعمار حمدي من الإعارة في الإنتاج الحربي.

وقال أمير توفيق، خلال تصريحات لقناة الأهلي: «تم الانتهاء من تدعيم الفريق بالصفقات الجديدة والآن التركيز على فترة الإعداد».

وأضاف: «الصفقات تتم حسب توجه النادي العام، المدير الفني جزء من ذلك بالتأكيد وبعد ذلك يتم مناقشة الأمر مع لجنة الكرة قبل اتخاذ القرار المناسب».

وتابع: «مصطفى البدري نعمل على استثماره في الوقت الحالي، عن طريق خروجه على سبيل الإعارة للاستفادة المادية منه إلى جانب فرصة الحصول على عدد أكبر من المباريات للمشاركة واكتساب الخبرة».