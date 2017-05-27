أمير تبوك بالسعودية يعزى السيسي في ضحايا أتوبيس المنيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا صباح الأمس، مؤكدًا إدانته لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف مواطنين أبرياء.

وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والاستقرار للشعب السعودي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.