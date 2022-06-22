أمير المصري يجسد شخصية محمد الفايد في المسلسل العالمي The Crown

يقدم الفنان المصري العالمي أمير المصري شخصية جديدة عليه في مسلسل عالمي الأيام القادمة، وهي شخصية رجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد في مسلسل ضمن أحداث الموسم الخامس للمسلسل The Crown.

ويقدم أمير المصري شخصية محمد الفايد وهو مقتبل العمر ، ويعتبر هذا المسلسل من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما لحصوله على أكثر من 138 جائزة من The Crown

ويعتبر مسلسل The Crown ويعتبر واحدًا من أعظم المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة برايم تايم، وحاصل على تقييم 8.6 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، كما يحتل المرتبة #101 ضمن أفضل 250 مسلسل وفقًا لتقييمات الجمهور، وتدور أحداثه في عهد الملكة إليزبيث الثانية حيث يتتبع الكثير من الأحداث السياسية والرومانسية التي شكّلت القرن الواحد والعشرين.

كما يقوم أمير ا حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل ممكن نرجع، والمستوحى من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex-Girlfriend والحاصل على تقييم 7.8 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، ويشارك أمير في بطولة المسلسل مريم الخشت، آدم الشرقاوي وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج جو بو عيد.

وقد انطلق لأمير المصري في دور العرض الفرنسية فيلم Limbo والذي تصدر بطولته ونافس به في مهرجان كان السينمائي، وخوض جولات في مهرجانات سينمائية عالمية حظي خلالها على العديد من الجوائز والترشيحات ، كان أبرزها جائزة أفضل مخرج وسيناريو لبن شاروك وممثل رئيسي لأمير المصري ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من بينها فيبريسكي كأفضل فيلم والهرم الذهبي، وترشيح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه يهتم أمير المصري بدوره المجتمعي كفنان مصري عالمي، حيث تم تعيينه كسفير لمبادرة الأمم المتحدة الدولية “شباب بلد” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتي انطلقت لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتعتبر مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي ينطلق بها هذه المبادرة.

يذكر أيضا أن أمير المصري شارك في الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل الاختيار 3 مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال ، تأليف هاني سرحان اخراج بيتر ميمي وحقق العمل نجاحا كبيرا ، وقدم في المسلسل شخصية الشاب الثوري الذي شارك في تظاهرات 30 يونيو ضد جماعة الاخوان المسلمين حتى تم الاطاحة بهم واسقاطهم من الحكم .