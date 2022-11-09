أمير المصري : قمة المناخ «COP27» إنجاز كبير وسعيد بالمشاركة فيها

استضاف برنامج صباح الخير يامصر الذي يعرض على شاشة القناة الأولى المصرية صباح اليوم الأربعاء النجم الشاب أمير المصري ، وتحدث فيه عن مشاركته في قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء دول كثيرة وشخصيات سياسية هامة من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال المصري : “سعيد بالمشاركة في قمة المناخ وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وأتمنى أن يستفيد الجميع من إقامة كوب 27 في مصر، الذي يعد بمثابة إنجاز كبير”.

وأعرب أمير المصري عن كون مصر من أهم الدول في القارة السمراء، وتحمل رسالة إلى العالم بأكمله، بأنها مهتمة بفضية المناخ، وهذا أمر مهم جدا، مضيفا أرى طاقة إيجابية جدا، وأنا سفير للأمم المتحدة، لمؤتمر شباب بلد، ندعم الشباب من 10 إلى 24 سنة، وفوجئت بالعدد الضخم من الشباب المهتم بقمة المناخ “COP27”.

وأشار أيضا الى أنه يهتم بالأمور الإنسانية فقد شاركت في أفلام عن اللاجئين، ومشكلات التهجير بسبب مشكلات البيئة، وفخور باستضافة مصر لقمة المناخ».

وأكد أمير المصري أهمية القوة الناعمة؛ إذ أن رسالتها أسرع في مواجهة التغيرات المناخية، وبالفعل هناك فيلم خاص عن «كوب 27» يتضمن أحداث حقيقية، وليست مجرد تمثيل، وهدفنا إيصال رسالة إيجابية، في ظل اهتمام الكثير في مصر بقضايا المناخ.

يذكر أيضا أن أمير قام ببطولة فيلم ” هشتاج جوزني ” مؤخرا وشاركته بطولته النجمة الشابة مايان السيد، وأبدى سعادته البالغة برد فعل الجمهور قائلا ” ردود الفعل ايجابية ويحب تقديم فنا راقيا .