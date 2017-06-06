أمير الكويت يسافر إلى السعودية للتوسط في أزمة قطر

أكد مسؤولون خليجيون إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى السعودية اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز حول قرار مقاطعة دول خليجية وعربية لدولة قطر.

وذكرت وكالة رويترز أن أمير الكويت يقوم بدور الوساطة بين الدوحة ودول خليجية عربية من بينها السعودية والتى قررت يوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمت هذه الدول قطر بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية معها في خطوة منسقة.

وقال الوزير القطري لقناة الجزيرة إن الشيخ تميم تحدث هاتفيا ليل يوم الاثنين مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وقرر تأجيل إلقاء خطاب للشعب القطري نزولا على رغبته وأوضح أن قطر قررت ألا تتخذ أي إجراءات مضادة.

وقال الشيخ محمد إن قطر تريد أن تتاح لأمير الكويت فرصة “التحرك والتواصل مع أطراف الأزمة ومحاولة احتواء الموضوع وأن أمير الكويت كان له دور كبير في شقاق خليجي عام 2014 وأن الشيخ تميم “ينظر له كوالد” ويحترم رغبته بتأجيل أي خطاب أو خطوة إلى أن تكون هناك صورة أوضح للأزمة.”

وقال الشيخ محمد للقناة “تم اتخاذ إجراءات أحادية من جانب هذه الدول وغير مسبوقة أثرت على المواطنين والعلاقات الأسرية التي تربط شعوب مجلس التعاون الخليجي وأن قطر ترى أن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة حوار ويجب أن تكون هناك جلسة فيها مكاشفة وصراحة وطرح لوجهات النظر وتعريف مواقع الاختلاف والعمل على تضييق مساحات الاختلاف مع احترام أراء بعضنا البعض”.