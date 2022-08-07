أمير أباظة : تونس ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38

أعلن أمير أباظة الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الأحد في بيان عبر صفحته بفيسبوك أنه تم اختيار دولة تونس الشقيقة لتكون ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين القادمة التي تهدى للنجم القدير محمود حميدة .

وتقام هذه الدورة خلال الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر القادم ، وذلك للاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية، وفق البيان .

و تشارك السينما التونسية في مسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي المختلفة ، بعرض مجموعة من أحدث أفلامها في مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ومسابقة النجم الراحل نور الشريف للفيلم العربي.

ووفق البيان، يعقد المهرجان ندوة بحضور ضيوف المهرجان من دولة تونس ، وتدور حول العلاقات الثقافية خاصة السينمائية بين البلدين الشقيقين بمشاركة عدد من السينمائيين والفنانين.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ويقام حفلا الافتتاح والختام بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

كما تتضمن الاحتفالية تنظيم بانوراما للسينما التونسية الكوميدية، وتكريم عدد من صناعها، كما تتضمن أيضًا تنظيم معرض صور للأفلام المصرية التي صورت في تونس للناقد خميس خياطي، وفق البيان ذاته.