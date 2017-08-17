أميركا وإيران.. مبارزة بلا أفق







تبدو الدراما الإيرانية- الأميركية، قصة لم تنته فصولها بعد، منذ أسفرت الولايات المتحدة عن تدخلها لإسقاط «ثورة مصدق»- الليبرالية- ولإعادة الشاه من ثم إلى عرشه 1953، ولتصبح إيران منذئذ إحدى الدول الإقليمية الرئيسية الثلاث التى تستند إليها الاستراتيجية الأميركية فى منطقة الشرق الأوسط، ذلك قبل ربع قرن من «الرقصة الأخيرة» فى البيت الأبيض لقيادتى البلدين، احتفالاً بقدوم عام جديد.. لم تحل بين واشنطن وغض البصر- هذه المرة- عن إرهاصات ثورية تجمعت أسبابها للإطاحة بالشاه فى فبراير 1979، حيث لم يدرك الأميركيون وقتها حقيقة ما تخفيه عباءات «الملالي» من أوراق جيو- بوليتيكية، تستهدف الوصول إلى وضع إقليمى متميز فى المنطقة، حتى ولو كان أبعد من طول ذراعهم، ما أفضى إلى حقبة من التصدى بين البلدين دامت- بأشكال مختلفة- لأربعة عقود.. كانت المنطقة العربية مسرح عملياتها الرئيسى- لا تزال- لم تكفّ إيران، خلالها، عن السعى لأن تثبت طموحاتها للولايات المتحدة أنها الأجدر عن نظيراتها الإقليميات كى تكون وكيلها المحلى الأفضل فى الشرق الأوسط، ما ينعكس من ثم على مركزها الدولى.

بعد لأى ممتد، يعلن الرئيس الأميركى «أوباما» فى بدء ولايته مطلع 2009.. سياسة «الأيدى الممدودة» نحو إيران، لكن دون أن تتصافح أياديهما إلا بالتزامن مع تسوية دولية لأزمة البرنامج النووى الإيرانى منتصف يوليو 2015، وسرعان ما طالب «أوباما» فى العام التالى العرب- خاصة السعودية ودول الخليج- «اقتسام النفوذ مع إيران فى المنطقة، ما مثل تحولاً دراماتيكياً (مؤقتاً) للعلاقات الخليجية- الأميركية، ذلك قبل أن توازنها من جديد الإدارة الأميركية الجديدة 2017.. التى استأنفت لأسبابها سنوات التصدى مع إيران مجدداً، إذ يفرض الكونجرس مطلع أغسطس الحالى عقوبات جديدة على إيران.. من واقع التزام الإدارة الأميركية- بحسب بيان الخارجية 8/15.. «الرد على تهديدات إيران للولايات المتحدة وللأمن الإقليمى.. واستمرارها فى تطوير الصواريخ الباليستية»، فيما من المتوقع- بحسب المراقبين- انسحاب أميركا الخريف القادم من الاتفاق النووى الذى يعتبرونه «سيئاً»، ذلك فضلاً عن الحاصل فى الأشهر القليلة الماضية.. سواء من مناوشات عسكرية إلى تشجيع أطراف محلية وإقليمية ودولية (ربما باستثناء الصين) على الانعتاق من النفوذ الإيرانى فى كل من العراق وسوريا ولبنان.. بما فى ذلك التفكير فى تقارب بغداد ودمشق «عسكرياً» بمعزل عن طهران، إلخ.

إلى ما سبق وفى ضوئه، لم تتوان إيران عن الرد بدورها.. بإلقاء القفاز فى وجه أميركا، سواء بهتاف برلمانييها «الموت لأميركا».. أو بزيادة المخصصات المالية للبرنامج الصاروخى ولعمليات الحرس الثورى فى الخارج.. أو فيما يلوح به الرئيس الإيرانى للعودة إلى سابق العمل فى البرنامج النووى، أو سواء لما يصرح به نائب رئيس الحرس الثورى بأن «جغرافيا الجهاد»- بلا حدود- وتشمل تحرير فلسطين.. بما فى ذلك تكريس قدرات «حزب الله» اللبنانى للقيام بدور أكبر فى المنطقة، ناهيك عن التمدد الإيرانى فى أفغانستان لملء الفراغ الناشئ عن الانسحاب الأميركى منها.. إلخ، ما قد يؤدى- بحسب هنرى كسينجر- لاحتلال الحرس الثورى الإيرانى إقليم داعش أو قوى شيعية يدربها ويديرها، عبر حزام برى من طهران إلى بيروت قد يؤذن لامبراطورية إيرانية متطرفة (انتهى الاقتباس)، الأمر الذى يمكن القول معه إن الإجراءات الأميركية الأخيرة كانت بمثابة «قبلة الحياة» للتيار المحافظ فى إيران من بعد انحساره الملحوظ فى الانتخابات الرئاسية مايو الماضى.. إلخ، ولغير صالح المعتدلين ممن لا يملكون- وطنيا- غير مجاراة المتشددين للوقوف فى وجه أميركا، ما سوف ينعكس فى المقام الأول على تصعيد التوترات فى المنطقة العربية دون غيرها، خاصة مع غياب قنوات اتصال بين الدول العربية وإيران، أصبح وجودها ضرورة للتوصل إلى تفاهمات تمنع المواجهات المباشرة أو تلك التى عن طريق أطراف أخرى بديلة، هى فى الحقيقة وقود «المبارزة» بين أميركا وإيران.. بلا نهاية لها فى الأفق.