أميرة نايف: أعيش قصة عاطفية في السر

أحمد حمدي: تصور الفنانة أميرة نايف، مشاهدها في مسلسل" السر "مع النجم حسين فهمي في إحدى الأماكن بالهرم. وقالت اميرة في تصريحات خاصة لـ"المال" انها تجسد في المسلسل شخصية سيدة تدعى "مديحة " تبدا شخصيتها في احداث المسلسل منكسرة تماما ومتزوجة من شخص يقهرها دائما ، ثم تنقلب الامور فجأة بطلبها الخلع

أحمد حمدي:

تصور الفنانة أميرة نايف، مشاهدها في مسلسل” السر “مع النجم حسين فهمي في إحدى الأماكن بالهرم.

وقالت اميرة في تصريحات خاصة لـ”المال” انها تجسد في المسلسل شخصية سيدة تدعى “مديحة ” تبدا شخصيتها في احداث المسلسل منكسرة تماما ومتزوجة من شخص يقهرها دائما ، ثم تنقلب الامور فجأة بطلبها الخلع منه ويساعدها في ذلك الامر ضابط للخلاص من زوجها ، فتنشا بينها وبين الضابط قصة حب عاطفية فيما بعد وتتطور الاحداث بينهما.

وتابعت انه لايهمها عرض المسلسل في موسم رمضان ام لا وحتى الان غير مقرر مصيره لانها تركز فقط في تصوير جميع مشاهدها للانتهاء منها والتركيز في الاعمال التي ستشارك فيها في رمضان وحتى الان لم تحسم قرارها بخصوص اي مسلسل عرض عليها لكونها مشغولة بالسر .

السر بطولة حسين فهمي ومايا نصري ونضال الشافعي ووفاء عامر واخراج محمد حمدي وانتاج محمد فوزي.