ثقافة وفنون

أميرة الماريمبا في سهرة رمضانية بالأوبرا

ولاء البريتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 14 يونيو، ضمن ليالى الأوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.أعدت نسمة برنامج فنى متنوع يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الرمضانية إلى جانب باقة من المؤلفات الموسيقية الشرقية والعالمية.يذكر أن الفنان
11 يونيو، 2017 11 يونيو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

ولاء البري

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 14 يونيو، ضمن ليالى الأوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.

أعدت نسمة برنامج فنى متنوع يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الرمضانية إلى جانب باقة من المؤلفات الموسيقية الشرقية والعالمية.

يذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع ) نتيجة لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!