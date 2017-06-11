أميرة الماريمبا في سهرة رمضانية بالأوبرا

ولاء البريتقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 14 يونيو، ضمن ليالى الأوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.أعدت نسمة برنامج فنى متنوع يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الرمضانية إلى جانب باقة من المؤلفات الموسيقية الشرقية والعالمية.يذكر أن الفنان

ولاء البري

تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلاً فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 14 يونيو، ضمن ليالى الأوبرا الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف.

أعدت نسمة برنامج فنى متنوع يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الرمضانية إلى جانب باقة من المؤلفات الموسيقية الشرقية والعالمية.

يذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع ) نتيجة لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.