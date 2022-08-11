«أميرالد للتطوير» في صدارة الأسهم النشطة ببورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات تعاملات بورصة النيل، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيم تداولات 23.94 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم ثقة لإدارة الأعمال والتنمية قد تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 0.504 جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، والذي شهد تنفيذ الصندوق السيادي السعودي استحواذه على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بسوق المال.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.54% ليصل إلى 9988 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7% إلى 2058 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.2% مسجلا 2983 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 0.99% إلى 669.5 مليار جنيه.

تصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.23 مليار جنيه، بينما احتل قطاع البنوك المركز الثاني بقيمة 985.5مليون جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسى في البورصة المصرية EGX30 على صعود خفيف بنسبة 0.23% عند 9988 نقطة في ختام جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وأعلنت إدارة البورصة الأربعاء عن تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى عمليات شراء لحصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

بينما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.