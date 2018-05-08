أميرالد للتطوير تبيع آخر حصتها في الإسلامية للتنمية

رجب عزالدين:أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام شركة "أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات" ببيع آخر ما تبقى من حصتها فى الشركة والبالغة 200.6 ألف سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة الشركة المذكورة أصبحت صفر بعد التنف

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام شركة “أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” ببيع آخر ما تبقى من حصتها فى الشركة والبالغة 200.6 ألف سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة الشركة المذكورة أصبحت صفر بعد التنفيذ مقارنة بنحو 3.57% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.24 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.