استثمار

«أميرالد» تبدأ مشروع «برج المعادي» باستثمارات 1.5 مليار جنيه

بالتنسيق مع محافظة القاهرة
المال - خاص 9:31 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:31 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

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كشف هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، أن شركة «إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» تعتزم بدء مشروع إنشاء برج المعادى الفندقى باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه عقب التنسيق مع محافظة القاهرة ونجاح تغطية طرحها فى بورصة النيل.

يُذكر أن الطرح العام لأسهم «إميرالد للتطوير» – التى تمتلك «أودن» حصة بها- قد انتهى أمس الأربعاء.

وطرحت الشركة نحو %10.5 من أسهمها، تعادل 45 مليون سهم، منها %35 طرحا عاما للجمهور، و%65 طرحا خاصا للأفراد والمؤسسات من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

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وأضاف السيد، فى تصريحات لـ«المال»، أن «إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» ستدبر الأموال اللازمة لبدء المشروع عبر دعم مساهميها، وهم شركة «المصريين» للإسكان، و«أودن» للاستثمارات المالية، لافتًا إلى أن «إميرالد» تنسق مع شركات المقاولات وحى المعادى لإنهاء الإجراءات اللازمة قبل بدء مرحلة الإنشاءات.

وأوضح أن طرح «إميرالد للتطوير» شهد إقبالًا كبيرًا بمشاركة مؤسسات وصناديق استثمار وتأمين خاصة لأول مرة فى بورصة النيل، موضحًا أنه تمت تغطية الطرح العام بنحو 26.3 مرة، بعدد مساهمين بلغ 384، وبنسبة تخصيص تقدر بـ%3.8 فيما تمت تغطية الطرح الخاص بمعدل مرتين تقريبًا.

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وأشار السيد إلى أنه من المقرر بدء التداول على سهم الشركة فى جلسة تداول الإثنين المقبل، فى احتفالية ستشهد حضور نائب رئيس البنك الأوروبى للتنمية EBRD، كون الطرح هو الأول فى بورصة النيل عقب إطلاق خطة تطويرها، بالتعاون بين إدارة البورصة المصرية والبنك الأوروبى.

ويبلغ رأسمال شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات نحو 85 مليون جنيه، موزعًا على 425 مليون سهم، وكان هيكل ملكية الشركة قبل الطرح موزعًا بنحو %51 لصالح أودن للاستثمارات المالية، و%49 شركة المصريين للإسكان.

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هاشم السيد: %3.8 نسبة تخصيص الطرح العام وبدء التداول الاثنين المقبل

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بقلم المال - خاص

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