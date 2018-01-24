أموك: رفع حصتنا فى الإسكندرية للشمع فكرة استثمارية لتعظيم العوائد

رجب عزالدينقالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إن رفع حصتها بهيكل ملكية الإسكندرية للشمع يندرج ضمن أطروحات استثمارية تفكر بها لتعظيم العوائد.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسار البورصة، اليوم الأربعاء، بخصوص ما نشرته جريدة المال -أمس الثلاثاء- تحت عنوان: "أموك تخطط لشراء 15% من الإسكندرية

رجب عزالدين

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، إن رفع حصتها بهيكل ملكية الإسكندرية للشمع يندرج ضمن أطروحات استثمارية تفكر بها لتعظيم العوائد.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسار البورصة، اليوم الأربعاء، بخصوص ما نشرته جريدة المال -أمس الثلاثاء- تحت عنوان: “أموك تخطط لشراء 15% من الإسكندرية للشمع”.

وأضافت الشركة، فى البيان، أن هذه الفكرة يتم تقييمها مبدئيًا بما يتوافق مع التخطيط الإستراتيجى لقطاع البترول فى إطار الخطة العامة للدولة.

وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة “أموك” لـ”المال”، إن شركته تخطط لرفع حصتها بهيكل ملكية شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية من %40 إلى %55 خلال الفترة المقبلة، عبر شراء الحصة المذكورة من شركة ساسول بتروليم إنترناشيونال الألمانية، المالكة لنحو %51 من رأس المال.

وأشار مصطفى إلى أن مجلس الإدارة قدم عرضًا مبدئيًا للشركة الألمانية، ومن المقرر البت فيه فى فبراير المقبل، متوقعاً إنهاء الصفقة منتصف العام.

وتعمل شركة “ساسول” الدولية فى مجال الطاقة والكيماويات، وتنتج الوقود السائل والكيماويات عالية القيمة، وتتولى بيع وتسويق منتجات «أموك» بشكل حصرى فى الأسواق العالمية.

