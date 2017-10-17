أموك توقع عقدا لإنتاج 10 آلاف طن زيت لصالح بترومين

مصطفى طلعت وقعت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" عقد تشغيل لحساب الغير، بغرض خلط وتعبئة 10 آلاف طن سنويا من زيوت التزييت، كمرحلة أولى لصالح شركة بترومين. وقالت "أموك" في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أن التعاقد…

مصطفى طلعت

وقعت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عقد تشغيل لحساب الغير، بغرض خلط وتعبئة 10 آلاف طن سنويا من زيوت التزييت، كمرحلة أولى لصالح شركة بترومين.

وقالت “أموك” في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أن التعاقد يأتي تنفيذا لخطة الشركة المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الأصول، موضحة أن الاتفاقية مقابل أجر تشغيل يتم زيادتها إلى 150 ألف طن سنويا في مراحل متتالية.

وكان عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة أموك، قد أكد في تصريحات لـ”المال”، الأسبوع الماضي، أن شركته تستعد الشهر الحالي لتوقيع عقد جديد مع إحدى شركات تسويق المنتجات البترولية العاملة فى السوق المحلية، لبدء نشاط تعبئة وخلط الزيوت.

وأكد عمرو مصطفى أن النشاط الجديد سيمكن شركته من تعبئة وخلط الزيوت، مقابل رسوم سيتم الاتفاق عليها مع الطرف الثانى، على أن تتولى شركة التسويق بيع المنتج للعميل.

يذكر أن الجمعية العامة لـ”أموك” وافقت فى فبراير الماضي، على إضافة بعض الأنشطة المكملة لتشمل إنتاج وقود الأفران، وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير، وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين، والمشاركة مع الشركات التى تزاول إعمالاً شبيهة.

يشار إلى ان “أموك” سجلت أرباحاً بقيمة 1.1 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016-2017، مقابل أرباح بقيمة 435 مليون جنيه، العام المالي السابق.