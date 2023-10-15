«أموك» تعلن تفاصيل توزيع 839.47 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2022-2023

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، عن موعد توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2022-2023.

وذلك بقيمة إجمالية 839.47 مليون جنيه وبواقع 65 قرش للسهم.

وأشارت الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك إلى أنه سيتم صرف التوزيعات النقدية على قسطين.

وتبلغ قيمة القسط الأول 581.17 مليون جنيه وبواقع 45 قرشا للسهم، وسيتم صرفه اعتبارا من 8 نوفمبر 2023.

أما القسط الثاني بقيمة 258.3 مليون جنيه وبواقع 20 قرشا للسهم، وسيتم صرفه اعتبارا من 7 مارس 2024.

وأشارت الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك إلى أن نهاية الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة الأحد 5-11-2023.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” حققت خلال 2022-2023، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 13.2%، لتصل إلى 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.