«أموك» تعتمد الموازنة الرأسمالية والتخطيطية لعام 2023-2024 بأرباح مستهدفة 603.5 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 779.5 مليون جنيه.

كما وافق مجلس إدارة أموك على الموازنة التخطيطية المقترحة للعام المالي 2023-2024، بصافي ربح مستهدف 603.5 مليون جنيه.

وذلك مقابل 531.97 مليون جنيه أرباحا معتمدة في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023.

وتستهدف أموك تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 28.17 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل إيرادات بقيمة 18.17 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

وأقر مجلس الإدارة، توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل شركة أموك إلي Zero Flare، عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.

بالإضافة إلى إيقاف العمل بكافة القرارات الخاصة بدراسة الجدوي الفنية الاقتصادية المعدة بمعرفة شركة FLUOR، العالمية وعدم الاستمرار في تلك الدراسة لعدم إمكانية التنفيذ وفقا للأسس التي بنيت عليها، والتي كانت ملائمة في حينه.

يذكر أن نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، تضمتة تحقيق نمو في صافي الربح بنسبة نمو 85%.

وبلغت صافي أرباح أموك نحو 1.41 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 761.98 مليون جنيه خلال ال 9 أشهر المقارنة من العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إيرادات شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 44.6%، لتسجل 17.73 مليار جنيه مقابل 12.26 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة.