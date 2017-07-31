أموك تعتزم طرح شهادات GDR فى بورصة لندن مطلع 2018

❐ 50 مليون دولار قرضاً من «الأهلى» عقب إنهاء الدراسات الفنية للتوسعات ❐ تحديد الحصة النهائية المقرر تحويلها لشهادات فى أغسطسنسمة بيومى وأحمد علىتعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، طرح شهادات الإيداع الدولية GDR، فى بورصة لندن، مطلع العام المقبل، وتحدد الشركة الح

❐ 50 مليون دولار قرضاً من «الأهلى» عقب إنهاء الدراسات الفنية للتوسعات

❐ تحديد الحصة النهائية المقرر تحويلها لشهادات فى أغسطس

نسمة بيومى وأحمد على

تعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، طرح شهادات الإيداع الدولية GDR، فى بورصة لندن، مطلع العام المقبل، وتحدد الشركة الحصة النهائية من الأسهم المرتقب تحويلها خلال أيام، وسط توقعات ببلوغها %10.

قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن طرح الشركة فى البورصة المصرية، إن وزارة البترول تخطط لطرح حصة إضافية من «أموك» عقب الانتهاء من طرح شركة «إنبى».

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن عملية الطرح بالبورصة المصرية تشهد طرح حصة من أسهم الحكومة، مؤكدًا أن شركته لن تزيد رأس المال عبر طرح أسهم جديدة بالبورصة.

وأوضح أن شركته بالتعاون مع شركة الأهلى كابيتال، تنتهى من تحديد الحصة النهائية من الأسهم المقرر تحويلها لشهادات إيداع دولية GDR، قبل منتصف أغسطس المقبل، مرجحًا ألا تتعدى النسبة %10.

يذكر أن مجلس إدارة «أموك» وافق فى فبراير الماضى على إصدار شهادات إيداع دولية GDR، إذ قرر التعاقد مع «بنك أوف نيويورك» لإصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، وأيضا وافق على التعاقد مع مكتب «ماكينزى»، لتقديم استشارات قانونية كمحام دولى.

وفى سياق مواز، علمت «المال» أن «أموك» تقترض 50 مليون دولار، من البنك الأهلى المصري، عقب الانتهاء من الدراسات الفنية التى تُعدها الشركة حاليًا للخطة التوسعية.

وتضمن خطة «أموك» التوسعية إضافة وحدات جديدة، وشراء معدات وآلات لتحسين مواصفات منتج السولار، لتطابق نظيرتها الأوروبية بجانب زيادة الإنتاجية.

وتوفر شركة أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية، من العديد من المنتجات البترولية، يأتى على رأسها المازوت، وتنتج نحو مليون طن مازوت سنويا، لتزويد محطة كهرباء أبو قير بالإسكندرية، ومحطتى كفر الدوار، ودمنهور بمحافظة البحيرة، بأغلب احتياجاتهم من المازوت، كما توفر 450 ألف طن من السولار سنويا، و30 ألف طن بوتاجاز و84 ألف طن من النافتا، وتصديرها للعديد من شحنات الشموع.

من جهته توقع خالد بدوى، العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال للاستشارات المالية-المسئول عن ملف طرح شهادات إيداع دولية ببورصة لندن- بدء الحملة الترويجية للطرح، بعد انتهاء فترة الإجازات الصيفية، لافتا إلى أنهم حاليا فى المراحل النهائية من المراجعات القانونية بالسوق الإنجليزية، بالتعاون مع بنك أوف نيويورك.

أوضح لـ«المال»، أن اجتماع مجلس إدارة «أموك»، 3 أغسطس، يتضمن الوقوف على آخر تطورات هذا الملف، وتحديد النسبة الأمثل للطرح، بعد تجميع طلبات المساهمين الخاصة بتحويل نسبة من أسهمهم إلى شهادات إيداع دولية، بالتزامن مع الحصول على عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية على تنفيذ الطرح.

وتأتى شركة الأهلى كابيتال القابضة، المملوكة لـ «البنك الأهلى المصرى»، على رأس مساهمى شركة «أموك» بنسبة %25.31، تليها شركة الإسكندرية للبترول، بـحصة %20، ومصر المالية للاستثمارات بنسبة %8.76، ومصر للتأمين بـ %5.2، و%5 لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، ومثلهم لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.

