«أموك» تعتزم رفع استثمارات العام الحالى إلى 3 مليارات جنيه

مصطفى طلعتتعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، رفع قيمة استثماراتها للعام المالى 2018-2019 من 1.5 إلى 3 مليارات جنيه، توجه لاستكمال عمليات التطوير، وإضافة وحدة السولار، وتنفيذ مشروع تكرير المازوت.قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة سيدر

مصطفى طلعت

تعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، رفع قيمة استثماراتها للعام المالى 2018-2019 من 1.5 إلى 3 مليارات جنيه، توجه لاستكمال عمليات التطوير، وإضافة وحدة السولار، وتنفيذ مشروع تكرير المازوت.

قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة سيدرس التفاصيل الكاملة لمشروع تكرير المازوت الذى تبلغ استثماراته المبدئية 500 مليون دولار بنهاية أغسطس المقبل.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركة «FLOUR» الهولندية، المكلفة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تكرير المازوت، ستنتهى من عملها بنهاية الشهر المقبل تمهيداً لتحديد التكلفة الاستثمارية النهائية وسبل التمويل.

يذكر أن «آموك» اختارت الشركة الهولندية من بين 5 شركات عالمية، كانت قد تقدمت بعروضها، بغرض تحويل المازوت الخام إلى منتج خفيف الاستهلاك عالى القيمة.

وتسعى «آموك» إلى إطلاق مشروع تكرير المازوت بغرض تطبيق إستراتيجية وزارة البترول، بأن تكون مصر خالية من المازوت بحلول 2021، عبر تحويله إلى منتجات عالية القيمة، مثل السولار والنافتا.

وقال رئيس مجلس إدارة آموك إن شركته نجحت الشهر الماضى فى تصدير شحنتى «مازوت» بنحو 25 مليون دولار تقريباً، إلى إحدى الدول الأفريقية، مؤكداً أنه من المقرر تصدير شحنتين أخريين خلال شهر أغسطس المقبل، علما بأن العام الماضى لم يشهد سوى تصدير شحنة واحدة من المازوت.

وأشار إلى أن وزارة البترول ستحتفظ بحصتها فى الشركة ولن تتخارج منها عبر برنامج الطروحات المنتظر تنفيذه قبل نهاية العام، وذلك لضمان استمرار ربحية أموك فى ظل اعتمادها على الوزارة وهيئة البترول فى توفير مازوت ذى طبيعة مختلفة يصعب توفيره من الخارج.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد قال فى تصريحات صحفية إنه من المقرر طرح حصة تبلغ %20 من «آموك» بالبورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتتمثل الحصص المبيعة فى %15 لشركة الأهلى كابيتال القابضة و%3 لشركة مصر للاستثمارات المالية، و%1 لكل من مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين.

وفى سياق متصل، أرجع مصطفى زيادة الأرباح للشركة عن السنة المالية 2017-2018 إلى تحسن تشكيلة الإنتاج والتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع عبر زيادة كميات السولار المنتجة بنسبة %4 والنافتا %1، والبوتاجاز %0.5 على حساب المازوت، مشيراً إلى أن فارق سعر السولار عن المازوت بلغ أكثر من 200 دولار بالطن فى بعض الأوقات.

يذكر أن المؤشرات المالية لـ«آموك» خلال 2017-2018، قد كشفت ارتفاع أرباحها بنسبة %36 لتسجل 1.49 مليار جنيه مقابل أرباح 1.1 مليار فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017-2018 إلى 14 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار فى العام المالى السابق له.