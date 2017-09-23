أموك ترفع توزيعات المساهمين إلى 0.85 جنيه للسهم

مصطفى طلعترفعت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، التي تم انعقادها، اليوم السبت، التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس الإدارة على المساهمين، إلى 0.85 جنيه بدلًا من 0.75 جنيه، والمموَّلة من أرباح العام المالي 2016- 2017.في السياق نفسه أقرت الجمعية العامة غير العادية،

مصطفى طلعت

رفعت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، التي تم انعقادها، اليوم السبت، التوزيعات النقدية المقترحة من مجلس الإدارة على المساهمين، إلى 0.85 جنيه بدلًا من 0.75 جنيه، والمموَّلة من أرباح العام المالي 2016- 2017.





في السياق نفسه أقرت الجمعية العامة غير العادية، التي حضرها وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، توزيع جزء من الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

يُشار إلى أن مجلس إدارة “أموك” كان قد اقترح توزيعات نقدية بقيمة 0.75 جنيه لكل سهم عن أرباح العام المالي 2016- 2017، بالإضافة إلى توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة على نشر إفصاح زيادة رأسمال “أموك” من 861 مليون جنيه إلى 1.29 مليار جنيه، عبر أسهم مجانية.

وبلغت أرباح “أموك” خلال العام المالي الماضي، نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 435.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، ويبلغ رأسمال الشركة 861 مليون جنيه، موزعًا على 861 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.