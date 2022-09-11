«أموك» ترد على أنباء استحواذ سعودي : إذا وردت إلينا عروض سنفصح عنها

نفت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )، تلقيها عروض استحواذ أو شراء حصص فى الوقت الحالى من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من أموك للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأنباء المتداولة حول نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء حصص أقلية فيها.

ونفي الإفصاح ورود أى عروض فى الوقت الحالى ، كما أشار إلى أن عروض ستصل إلى الشركة سيجرى الإفصاح عنها فى حينها مباشرة.

وانتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن سعى صندوق الاستثمارات السعودي لشراء حصص فى أموك، مصر لصناعة الكيماويات ،مصر للألومنيوم،المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى .

ونفذ الصندوق السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الجارى) بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا(يفكر الصندوق فى شراء حصصا بشركات أخرى).

أموك : صندوق الاستثمارات السعودي اشترى حصصا فى 4 شركات مصرية بقيمة 25 مليار جنيه

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.

هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأس المال الحالى لشركة أموك للزيوت 1.29 مليار جنيه موزعا على 1.29 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين، الإسكندرية للبترول (أكبر مساهم) بنسبة 207%، الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 17.4%.

كما تستحوذ شركات مصر كابيتال القابضة على نسبة 8.6%، بينما تستحوذ مصر للتأمين على حصة تقدر بنحو 5.4%، فى حين يستحوذ صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على 5.1% من إجمالى الأسهم.

كذلك يمتلك صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص 5% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.22 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 499 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 18.44 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 10.2 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 31 يوليو الماضى.