طاقة

«أموك» تتعاون مع شركات التكرير لإستغلال طاقتها التشغيلية وزيادة الإنتاج

«ميدور» و«العامرية» و«الأسكندرية» أبرزها
نسمة بيومي 7:53 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 7:53 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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بدأت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» التعاون مع عدد من شركات التكرير العاملة بالسوق المحلية، أبرزها العامرية والاسكندرية وميدور لتنفيذ مشروعات مشتركة لزيادة إنتاج المشتقات والمتكثفات وإستغلال الطاقات التشغيلية المتاحة بـ«أموك» دون تحميلها أى أعباء أو إستثمارات إضافية.

وتأسست شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» عام 1997، وتلبى إحتياجات السوق المحلية من منتجات السولار والنافتا والبوتاجاز والزيوت الأساسية، الى جانب ما تقوم به الشركة من فتح أسواق عالمية وتصدير الشموع البرافينية والفائض من المشتقات البترولية.

أكد مسئول حكومى بالهيئة العامة للبترول أن شركة أموك واجهت تحديات صعبة خلال أزمة كورونا أبرزها تراجع أسعار البترول عالميا، ومع إرتفاع قدرات الشركة وطاقتها التشغيلية تم التعاون مع شركات تكرير تعمل بالسوق المحلية لإستغلال تلك الطاقات.

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ولفت الى أن التعاون الذى تم بين “أموك” وتلك الشركات يرفع حجم الإنتاج المحلى ومعدلات تشغيل الشركة ويزيد عوائدها دون نفقات إستثمارية إضافية تحمل الشركة أعباء فى الوقت الراهن.

وتابع: أن ذلك التعاون يدعم إستراتيجية عمل قطاع البترول فى تحقيق التكامل بين شركات القطاع ،وإستغلال الإمكانات المتاحة لدى الشركات لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل.

ووفقا لتقرير صادر عن قطاع البترول، أطلعت عليه «المال»، فإن “أموك” بدأت التعاون مع شركة العامرية لتكرير البترول لإنتاج المقطرات الخفيفة.

وجارى حاليا إجراء التجارب التشغيلية للمقطرات الخفيفة من إنتاج شركة أموك مع العامرية بغرض إنتاج نوعيات معينة من زيوت التشغيل.

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كما تتعاونالشركة مع شركتى العامرية والأسكندرية لإجراء إختبارات إستغلال إحدى الوحدات الإنتاجية بشركة أموك ،بهدف زيادة إنتاج السولار، وتم التنسيق مع الشركتين فى هذا الشأن.

ويستهدف المشروع معالجة كميات أكبر من السولار مع تحسين مواصفاته ليتطابق مع مثيله العالمى دون تحميل الشركة أى إستثمارات أو تكاليف إضافية.

وبخلاف ذلك بدأت الشركة التنسيق مع شركة ميدور لإنتاج المنتجات البترولية ذات القيمة المضافة ،عبر إستغلال المازوت المنتج من شركة «أموك».

كما قامت أموك بالتواصل مع شركات الأسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول وشركة القاهرة لتكرير البترول لاستلام الكميات المتاحة من المازوت منهم بغرض خفض تكلفة إنتاج مازوت الخلط المعد للتصدير.

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ونجحت شركة اموك فى تجارب إنتاج السولار marine gas oil، وهو المنتج الذى يلقى طلبا فى السوقين العالمية والمحلية ، وبالأخص فى الاسكندرية.

وتسعى الشركة خلال العام الجارى الى مواصلة العمل والتنسيق مع باقى شركات التكرير بهدف الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، وإستغلال الطاقات التشغيلة المتاحة، وتلبية إحتياجات السوق المحلية والعالمية.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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