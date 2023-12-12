أمن المنافذ يضبط 4 محاولات هجرة غير شرعية خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات سفر.

وتمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة من ضبط قضية، وحررت 2324 مخالفات مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت 20 قضية، ونفذت 182 حكمًا قضائيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.