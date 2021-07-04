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أمن القاهرة يغلق محل مأكولات في المطرية

نظرًا لعدم توافر التراخيص اللازمة.
أماني عوض 1:26 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 1:26 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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قررت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة غلق وتشميع أحد محال المأكولات، في منطقة المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان “الجملي هو أملي.. حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية (الرغيف بـ5 جنيهات)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

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وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة لاستهداف المحل المشار إليه، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وغلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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