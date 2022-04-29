أمن القاهرة يعيد طفلًا متغيبًا إلى أسرته

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة ، من إعادة طفل متغيب عن أهليته بعدما عثرت عليه وسلمته لهم، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من مواطن -مقيم بمحافظة القاهرة- بالعثور على طفل وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.

يأتي ذلك في إطار إستمرارية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وعلى الفور، قدم رجال الشرطة كافة أوجه الرعاية للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته حيث تم التوصل لوالده، وتسليم الطفل له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة نجله، واتخذت الإجراءات القانونية.