أمن القاهرة يعثر على طفلة متغيبة عن منزلها ويُعيدها لأسرتها

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إعادة طفلة متغيبة عن أهلها بمنطقة مدينة نصر، وأعادتها لهم، حسبما قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص عن غياب نجلته – تبلغ من العمر11 عامًا.

وتشكل فريق بحث مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاه المتغيبة، توصلت جهوده إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.

وعلى الفور تواصل فريق البحث مع المسئولة عن الصفحة، وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وسلمت أجهزة الأمن الفتاة لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.