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أمن القاهرة يعثر على طفلة متغيبة عن منزلها ويُعيدها لأسرتها

بمنطقة مدينة نصر.
أماني عوض 2:15 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:15 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إعادة طفلة متغيبة عن أهلها بمنطقة مدينة نصر، وأعادتها لهم، حسبما قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص عن غياب نجلته – تبلغ من العمر11 عامًا.

وتشكل فريق بحث مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاه المتغيبة، توصلت جهوده إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”.

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وعلى الفور تواصل فريق البحث مع المسئولة عن الصفحة، وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وسلمت أجهزة الأمن الفتاة لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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