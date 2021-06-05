أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة «مسنة» في مساعدتها لتناول الأدوية ورعايتها

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن استجابة مديرية أمن القاهرة لاستغاثة سيدة مسنة لمساعدتها في تناول الأدوية ورعايتها نظرًا لإقامتها بمفردها في مسكنها.

جاء ذلك في ضوء ورود بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يتضمن استغاثة من سيدة بالمعاش، أفادت بأنها تقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ، وتعاني من أمراض مزمنة، ولا تستطيع الحركة وتحتاج إلى المساعدة، حسبما ذكر بيان الداخلية.

وعلى الفور، انتقلت لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة البساتين، وتقابلت مع المُبلغة لتقديم الرعاية لها، والأدوية التي تحتاجها وجارٍ متابعة حالتها الصحية وتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول، وفقًا لبيان الوزارة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين، ذات الطابع الإنساني.