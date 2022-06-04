«أمن القاهرة» يساعد مواطن مريض على نقله لشقته

استجابت أجهزة وزارة الداخلية، لبلاغ مواطن مريض تقدم لطلب المساعدة في نقله لشقته لعدم قدرته على الحركة في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل- بطلب مساعدته لنقله للشقة محل إقامته، لعدم قدرته على الحركة نظرًا لحالته الصحية.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ وقدمت كافة أوجه المساعدة للمواطن المشار إليه، والتأكد من استقرار حالته الصحية بمعرفة رجال مرفق الإسعاف.

وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.