أمن القاهرة يساعد «مسنة» غير قادرة على الحركة في صعود شقتها

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، لطلب من أحد المواطنين لمساعدته في صعود والدته “مسنة” وغير قادرة على الحركة إلى الشقة محل سكنها، الكائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج في محافظة القاهرة، نظرًا لظروفها الصحية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وقدمت المساعدة اللازمة للمواطنة، وتمكينها من الصعود للشقة محل سكنها.

ووجه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية، وتلبية استغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.