لايف

أمن القاهرة يساعد «مسنة» على صرف معاشها

حسبما قالت وزارة الداخلية.
أماني عوض 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استجابت الأجهزة الأمنية في القاهرة لالتماس مواطنة “مسنة” لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها وقدمت لها المساعدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس.

ترجع التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطنة “مسنة ” -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر يفتتح مدرسة عرب بخواج الابتدائية بسوهاج

وبالانتقال والفحص تقابلت مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي.

وعلى الفور، قدمت لها المساعدة في صرف المعاش الخاص بها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها.

اقرأ أيضا  عقوبات الملصق الإلكتروني.. سحب 3034 رخصة سيارة مخالفة في يوم

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

حقيقة خطف طفلين من مدرسة في قنا

أماني عوض 4:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

الداخلية توزع حلوى المولد على المستشفيات ودور الأيتام (صور)

أماني عوض 4:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان تحصل على شهادة جمعية القلب الأمريكية لتقديم برامج الإنعاش الرئوي

شريف عمر 12:45 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

وزيرة الهجرة: عمل المرأة فى مناصب مهمة فى مصر حالياً يعنى أن القيادة السياسية تثمن دورها

سمر السيد 11:42 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

«غطاء سيارة كبير الحجم».. التفاصيل الكاملة لتحقيقات واقعة سقوط «ميكروباص الساحل»

أماني عوض 11:39 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

المال - خاص 1:30 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21