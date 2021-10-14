أمن القاهرة يساعد «مسنة» على صرف معاشها

استجابت الأجهزة الأمنية في القاهرة لالتماس مواطنة “مسنة” لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها وقدمت لها المساعدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس.

ترجع التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطنة “مسنة ” -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي.

وعلى الفور، قدمت لها المساعدة في صرف المعاش الخاص بها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.