أمن الدولة تحقق في رشوة استشاريين بمكتب ممدوح حمزة

نجوى عبد العزيز: بدأت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها في واقعة الرشوة التي تضم استشاريين إثنين من مكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في

نجوى عبد العزيز:

بدأت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها في واقعة الرشوة التي تضم استشاريين إثنين من مكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في قضية رشوة بمبلغ مليون جنيه.

و قام فريق التحقيق بمواجهة المتهمين بالمضبوطات والأوراق المضبوطة، والتحريات، فى قضية رشوة المليون جنيه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين، عقب حصولهم على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة بلغت مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل استلام الأعمال المنفذة.

وقامت الرقابة الإدارية، نفاذا للإذن الصادر لها من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مقر شركة النصر للتعدين، ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، و تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها.