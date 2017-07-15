أمن الدولة تبدأ التحقيق في جريمتي البدرشين والغردقة

نجوى عبد العزيز:أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تعليماته بأن تتولى نيابة أمن الدولة العليا، مباشرة التحقيقات في الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا أمس الأول الجمعة، في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وعملية مهاجمة دورية شرطية بمدينة البدرشين بالجيزة.وبدأت نيابة أمن ا

نجوى عبد العزيز:

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، تعليماته بأن تتولى نيابة أمن الدولة العليا، مباشرة التحقيقات في الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا أمس الأول الجمعة، في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وعملية مهاجمة دورية شرطية بمدينة البدرشين بالجيزة.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى الدوريات الأمنية بمدينة البدرشين، والذي أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة، حيث قام 3 من الجناة يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية آلية كانت بحوزتهم على سيارة الدورية الشرطية.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات مع مرتكب حادث الغردقة عقب ترحيله إلى القاهرة، حيث كانت أجهزة الأمن بالغردقة قد ألقت القبض عليه في أعقاب قيامه بالتعدي على عدد من السائحين مستخدما سلاحا أبيض سكين عقب تسلله لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، على نحو أسفر عن مقتل سائحتين وإصابة آخر.